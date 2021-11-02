Общежитие для военнослужащих откроют в Пуховичском районе

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие для военнослужащих откроют в поселке Марьино Пуховичского района в преддверии Дня Октябрьской революции (7 ноября). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома.

"Здание, реконструированное под жилье для военнослужащих и их семей, не новое. Ранее здесь размещалось общежитие местного аграрно-технического колледжа, которое не использовалось по назначению. Было принято решение о реконструкции объекта. К капитальному ремонту с элементами модернизации приступили в ноябре 2019 года, в октябре нынешнего года все работы завершены. Планируется, что здание откроют в преддверии Дня Октябрьской революции", - рассказали в отделе.

Пятиэтажное общежитие рассчитано на 305 мест. Для семейных пар оборудованы 56 жилых блоков, где разместятся 280 человек. Еще пять блоков будут отведены для одиноко проживающих, места в них получат 25 военных. На рассмотрении стоит вопрос о выделении нескольких комнат для молодых специалистов Пуховичского района.

Заказчиком объекта выступило ГУ "Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь", а генеральным подрядчиком - ООО "Пуховичское МПМК-14". Сметная стоимость объекта составила Br3,8 млн.-0-