Общежитие и учебные корпуса БГУ построят возле заповедника Дубрава в Минске

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком официально утвердил градостроительный проект детального планирования в районе УП "Щемыслица" - МКАД - пр.Дзержинского в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектируемая территория площадью 45,5 га находится рядом с природным заповедником Дубрава в Московском районе. Она ограничена МКАД, пр.Дзержинского и автодорогой Минск - Дзержинск, землями учебно-опытного УП "Щемыслица" и территорией гаражного кооператива.

На территории планируют создать современный научно-образовательный комплекс за счет реконструкции имеющейся научно-образовательной застройки, а также построить новые учебные корпуса и общежитие, которые будут отвечать всем требованиям комфорта и качества. Так, во время реализации проекта собираются реконструировать лабораторный корпус НИИ прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко, общежития и столовую, учебный корпус, музей, спортивную площадку, складские помещения и мастерскую Белорусского государственного университета.

На свободной от застройки местности планируют разместить общежитие и учебные корпуса университета.

Совершенствуют на территории и улично-дорожную сеть. По проекту существующие транспортные развязки на МКАД (МКАД - Минск - Дзержинск и МКАД - ул.Курчатова) подлежат реконструкции в плане увеличения длины переходно-скоростных полос между ними.

Для обеспечения безопасности пешеходов наземный переход через автодорогу Минск - Дзержинск оборудуют светофорной сигнализацией с вызывным устройством. Транспортное обслуживание проектируемого района пассажирским транспортом будет осуществляться маршрутами автобусов по ул.Курчатова и железнодорожной линией с остановочным пунктом "Роща".

Более детальным планом разработаны также предложения по трассировке велодорожек. Полосы предлагается проложить вдоль ул.Курчатова и связать их с велодорожками микрорайонов Брилевичи и Малиновка.-0-