Общежитие Минского колледжа искусств на 240 мест откроют в Прилуках

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие Минского государственного колледжа искусств торжественно откроется 6 ноября в агрогородке Прилуки, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

"Общежитие построено по поручению главы государства для обеспечения иногородних учащихся местами проживания. В нем предусмотрено 48 жилых ячеек блочного типа по две комнаты на два и три человека. То есть в целом проживать здесь смогут 240 человек, в том числе есть комната для инвалида-колясочника", - рассказали в облисполкоме.

Здание общежития на участке площадью 1,08 га, расположенное по ул.Лесной, д.1, построено по индивидуальному проекту. Его разработало ЗАО "Стройпроект город Молодечно".

Шесть этажей общежития коридорного типа занимают жилые блоки, еще на одном обустроены актовый зал на 80 мест, тренажерный зал с оборудованием, репетиционные помещения, кабинеты, технические и хозяйственно-бытовые помещения. Здание оборудовано лифтом.-0-