15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие на 300 мест построят в Минске для учащихся Национального детского технопарка, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Запланировано строительство общежития на 300 мест, где будут проживать учащиеся Национального детского технопарка. Общежитие войдет в инфраструктуру технопарка", - рассказал Сергей Касперович.

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