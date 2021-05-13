Общие традиции и совместный досуг сплачивают семью - мнение

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общие традиции и совместный досуг сплачивают семью. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова.

Вероника Гудкова на личном примере прочувствовала важность семейных ценностей. Молодая мама старается объединить все поколения большой семьи. "Общие традиции и совместный досуг сплачивают семью, как ничто иное. Поэтому важно при любой загрузке на работе находить время на родных и близких. Проведенное вместе время бесценно. К счастью, многие молодые понимают это и с готовностью откликаются на проекты БРСМ", - поделилась она.

Яркий пример - победители областного этапа проекта "Властелин села - 2020" семья Шипковых. Виктор и Валерия Шипковы из деревни Марковичи Гомельского района воспитывают пятерых детей. На участие в проекте решились, когда большая семья ожидала пополнение.

Семья Шипковых родилась в 2014 году. Оба супруга впитали самые лучшие качества семей своих родителей и приумножают их вместе. Шипковы бережно сохраняют традиции и обряды своих предков с малой родины. Члены семьи и их близкие родственники более десяти лет организуют рождественский обряд "Звязда". Также продолжают жизнь весеннего обряда "Ваджэнне Сулы", который проводят на второй день Пасхи. В 2019 году ему был присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Жизненный девиз семьи Шипковых: "Настоящая семья - это много дружных Я".

15 мая, в Международный день семьи, стартует прием заявок для участия в районных этапах республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2021". "Уже 15 июня мы узнаем имена претендентов на участие в областном туре, который пройдет до 1 июля. Победитель областного этапа будет удостоен чести представлять Гомельскую область в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области во время республиканского праздника "Купалье". Финал проекта включен в официальную программу праздника "Александрия собирает друзей", - рассказали в обкоме БРСМ.

Республиканский проект "Властелин села" реализуется по инициативе БРСМ с 2009 года. Он проводится для популяризации сельскохозяйственного труда и быта, а также повышения роли и значения семьи как важнейшего социального института общества, формирования у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям.

Обязательные условия конкурса: все участники должны проживать в сельской местности, иметь собственное подсобное хозяйство, работать в деревне и иметь статус молодой семьи. Им предстоит продемонстрировать свои таланты, трудовые навыки и взаимопонимание.-0-