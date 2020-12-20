Обучающие проекты и медприложения - молодежь Минской области представит свои "100 идей для Беларуси"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система удаленного обучения, программа в помощь ликвидаторам лесных пожаров - эти и другие разработки представят 22 декабря на выставке-презентации областного этапа республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в Узденском районном Доме культуры, сообщили БЕЛТА в Минской областной организации БРСМ.

В областной финал конкурса вошли 36 разработок различных направлений юных ученых из 11 районов области. К примеру, проект Teacher Assistant System учащихся СШ №11 Слуцка Егора Жарского и Анны Лихтар - целая образовательная система. Это сайт, на котором размещены задачи программирования с возможностью дальнейшего их добавления, и бот, рассылающий задания для выполнения, собирающий решения и вставляющий их результаты в электронную таблицу, а также помогающий наладить простую коммуникацию между преподавателем и учеником. Особенно полезна система в сложившейся эпидемиологической обстановке. Это подходящая база для перехода на форму удаленного обучения.

Старший инспектор сектора идеологической работы и кадрового обеспечения Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Екатерина Соболевская разработала программу Wildfire. Она позволяет моделировать динамику лесных пожаров с отображением контура пожара на электронных картах местности и определять количество сил и средств, необходимых для их ликвидации.

Учащийся СШ №3 Крупок Матвей Лебедев придумал обучающую игру "Сказки Беловежской пущи". Она наверняка пригодится в обучении ребят основам теории графов (раздел дискретной математики). Игра включает краткий теоретический материал (электронную книгу) и увлекательные задачи-сказки.

Никита Максимович из Рассветовской СШ Клецкого района создал актуальный проект "Электронный доктор". Это два специальных приложения: одно для проверки зрения, второе - слуха. Идея проекта состоит в том, чтобы предоставить возможность пользователю проверить слух и зрение без посещения медицинского учреждения.

Традиционно инновационные проекты и разработки будет оценивать экспертный совет. Всех авторов наградят ценными подарками, а проекты-победители будут представлены в республиканском финале конкурса. Завершится презентация в Узде патриотическим проектом "Память Сердца".

Проект "100 идей для Беларуси" - базовый стартап для развития национального движения молодых ученых, изобретателей, рационализаторов. Это отличная возможность заявить о себе на всю страну, получить помощь в развитии и сопровождении авторского проекта.-0-