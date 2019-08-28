Обучающий экоцентр появится в Лиозненском районе

28 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В агрогородке Добромысли Лиозненского района будет создан практико-ориентированный обучающий экологический центр с акцентом на основы безопасного поведения детей в природе. Инициатива реализуется по проекту "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщил корреспонденту БЕЛТА менеджер инициативы Дмитрий Рачковский.

Автором инициативы выступила Витебская областная организация БОКК с целью сохранения уникального Бабиновичского заказника. Проект предполагает создание системы обучения детей безопасному и экологически дружественному поведению в природе и мониторингу окружающей среды. Чтобы данная система обучения и мониторинга работала, будет создан практико-ориентированный обучающий экологический центр. В него войдут объекты, находящихся на территории добромыслинского яслей-сада "Ялинка", добромыслинской средней школы и Бабиновичского заказника.

Благодаря этому дети с самых ранних лет познакомятся с различными источниками энергии, структурой потребления электроэнергии и воды, способами их экономии, узнают об источниках отходов и способах их минимизации, переработки и вторичного использования. Школьники же получат возможность углубить свои знания о видовом разнообразии флоры и фауны, участвовать в сохранении и увеличении биоразнообразия, экологическом мониторинге.

Важной особенностью инициативы станет ее направленность на безопасное поведение детей и подростков в природе и профилактику детского травматизма, а также уклон на информационно-общественную работу по привлечению к экологически дружественному образу жизни вблизи Бабиновичского заказника (уборке несанкционированных свалок, информированию жителей Лиозненского района о необходимости охраны видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь и противопожарным вопросам).

Вводный семинар по запуску инициативы состоится сегодня. Срок реализации проекта - около 1,5 года.-0-