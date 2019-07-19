Обучить ПДД: около 3 тыс. пар детских носков с изображением дорожных знаков выпустили в Бресте

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский чулочный комбинат выпустил около 3 тыс. пар детских носков на тему правил дорожного движения, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Жевнерович.

Некоммерческий проект реализован по инициативе Госавтоинспекции. Сергей Жевнерович отметил: "Нам самим это было интересно. Суть проекта - донести в игровой форме детям правила безопасного поведения на дороге, необходимость соблюдения ПДД. Пока мы не планируем ставить на поток выпуск таких носков. Вся экспериментальная партия передана заказчику. Но если найдутся заинтересованные в продолжении проекта структуры, мы двумя руками "за".

Как сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома, планируется, что красочные носки с изображением дорожных знаков инспекторы будут вручать первоклассникам вместе с профилактическими материалами по безопасности дорожного движения. ГАИ намерена провести акцию в преддверии 1 сентября вместе с Белорусским обществом Красного Креста.

В планах брестских госавтоинспекторов также создание обучающего фильма по правилам безопасного поведения несовершеннолетних на дороге, социальных роликов. Горрайисполкомам рекомендовано проработать вопрос с производителями детской одежды об использовании на выпускаемой продукции световозвращающих элементов.

В преддверии нового учебного года в Брестской области проведен мониторинг улично-дорожной сети, прилегающей к учреждениям образования. Среди основных выявленных недостатков - износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие дорожных знаков или их несоответствие предъявляемым требованиям. Госавтоинспекция выдала 18 предписаний, устранение недостатков взято на контроль.

С начала года в Брестской области в ДТП погибли 7 детей, 36 получили ранения.-0-