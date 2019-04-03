Обустройство кладбища "Лесное" в Минске начнется в июне

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К обустройству кладбища "Лесное" в Минске планируется приступить в июне текущего года, сообщил сегодня директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик в пресс-центре БЕЛТА.

"Будем начинать работу по обустройству нового кладбища с июня, - отметил Александр Ярошик. - Также необходимо обеспечить подъездные пути".

Мероприятия рассчитаны на 3-4 года. Площадку благоустроят, оградят забором. Предусмотрены пересадка деревьев, устройство системы освещения. Будет построен административный корпус.

Подъезд к объекту организуют со стороны трассы на Могилев со строительством развязки.

Как сообщалось, обсуждение проекта детального планирования территории в районе полигона ТКО "Тростенцкий", где предполагается размещение нового кладбища и мусороперерабатывающих предприятий, прошло в конце 2018 года.

Проект включает два этапа. Так, до 2023 года планируется ввести в эксплуатацию кладбище (первую очередь уже в 2019-м), линию по компостированию органических отходов от уборки территорий, организовать площадки для утилизации грунта, зараженного семенами инвазивных растений, выделить два инвестиционных участка для производственных объектов. До 2023 года предусмотрено строительство временного подъезда к кладбищу от Могилевского шоссе протяженностью 1-1,5 км, местных проездов и улиц. Парковки предлагается размещать на участках первой очереди освоения.

Территория расположена в Восточной (Могилевской) зоне сектора Тростенец-Сосны за пределами МКАД, занимает 331,2 га.-0-

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