Обзорные полеты, выставки и игры ждут могилевчан на празднике "Крылья Победы"

21 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский аэроклуб им. А.М. Кулагина (ДОСААФ) 25 мая приглашает на спортивно-развлекательный праздник "Крылья Победы", посвященный 75-й годовщине освобождения города Могилева от немецко-фашистских захватчиков и Году малой Родины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аэроклубе.

В программе работа авиамодельной и мотоциклетной секций, выставок ретроавтомобилей и картингов, ракетомодельной и парапланерной площадок, тиров. Желающие смогут совершить обзорные полеты на самолете Ан-2 и вертолете Ми-2. Гостей также ждут показательные выступления парашютистов, самолетов Як-52 и Як-55, мастер-классы, игровые программы и квесты. Праздничное настроение поддержат выступления творческих коллективов и исполнителей.

Во время праздника пройдет акция "Каникулы на пользу". Учреждения дополнительного образования, спорта, туризма и культуры представят формы занятости детей, подростков и молодежи в летний период, а также еще раз напомнят родителям об их ответственности за жизнь, здоровье и поведение детей.

Для удобного посещения мероприятия маршруты общественного транспорта скорректируют. Высаживать пассажиров будут на временном остановочном пункте в районе аэроклуба.-0-