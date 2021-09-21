Очаги обитания американской белой бабочки выявили в Брестской области

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской области впервые выявлены очаги обитания нового вида опасного карантинного вредителя - американской белой бабочки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Инвазивный вредоносный вид обнаружили в начале осени в южных районах области. Согласно Единому перечню карантинных объектов Евразийского экономического союза объект относится к карантинным вредным организмам. Появление американской белой бабочки в наших широтах специалисты связывают с изменением температурного режима и глобальным потеплением.

"Впервые в Беларуси эта бабочка была зарегистрирована два года назад в Гомельской области. Поэтому мы ждали ее прихода и готовились к этому. Вероятно, на территорию области попали гусеницы первого поколения или бабочки второго. Мы выявили гусениц второго поколения. Оно всегда более многочисленное, так как во время зимовки часть куколок погибает и только часть отродившихся бабочек может дать потомство", - пояснил директор госинспекции Игорь Ивчин.

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) отличается исключительной прожорливостью и всеядностью, а потому представляет большую опасность для лиственных насаждений. Ее излюбленной пищей являются клен ясенелистный, а также плодовые деревья - шелковица, яблоня, груша, алыча, слива, черешня, грецкий орех. Зарегистрировано 234 вида растений, которые повреждаются гусеницами этого вида.

"Бабочки этого вредителя мохнатые с толстым телом. Гусеницы на ранних стадиях развития схожи с гусеницами других видов семейства Медведицы. Кроме того, на первый взгляд, они очень схожи с гусеницами различных видов шелкопрядов. Идентифицировать гусеницу карантинного объекта могут только специалисты. В отделе карантинной фитосанитарной экспертизы подтвердили наличие опасного вредителя в поступивших из районов образцов", - отметил Игорь Ивчин.

Для локализации и ликвидации первичных очагов обитания бабочки устанавливается карантинный режим на фитосанитарную зону сроком на 3 года. В первую очередь он подразумевает широкую информационную работу среди организаций и населения, а также агротехнические и химические меры борьбы с вредителем: паутинные гнезда срезаются и сжигаются, насаждения обрабатываются инсектицидными препаратами. Обязательным мероприятием является уборка под деревьями растительных остатков и мусора осенью после ухода гусениц на окукливание.-0-