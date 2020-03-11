Очень важно выбрать верную дорогу - Лис вручил паспорта учащимся Брестской области

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня во время регионального этапа акции "Мы - граждане Беларуси!" вручил паспорта 25 активным и талантливым школьникам региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие приурочено ко Дню Конституции. Приглашение на него получили 14-летние подростки, которые добились успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности.

"Опираясь на идеи и принципы Основного закона, мы создали страну с высоким человеческим потенциалом, благоустроенными городами и селами, развитой социальной инфраструктурой. В основе всех наших достижений лежит труд многих поколений. Будущее страны - за молодежью. Каким оно будет, во многом зависит от каждого молодого человека, его активной гражданской позиции, желания приносить пользу своему государству. Уверен, каждый из вас выберет в жизни верную дорогу, чтобы раскрыть свои способности и внести вклад в успех и процветание малой родины и Беларуси", - сказал Анатолий Лис. Он напутствовал ребят быть патриотами своей страны, не забывать ее историю, ценить и беречь мир и стабильность в обществе.

Председатель облисполкома вручил юношам и девушкам паспорта, отметив, что с этого момента они стали полноправными гражданами Беларуси. В подарок участники встречи получили Конституцию Республики Беларусь и сувениры с национальном символикой.

"Очень волнительно. Горжусь, что меня пригласили на сегодняшнюю встречу. Большая честь - получить паспорт, для меня это очень важно. Я понимаю, что это большая ответственность", - отметила ученица средней школы №3 Ивацевичей Виолетта Квашевич.

Анатолий Лис пообщался со школьниками. Они рассказали о своей учебе и успехах, не упустили возможности и поинтересоваться у губернатора, сложно ли ему управлять областью. "Нужно иметь опыт руководящей работы. Но один человек не может управлять областью, нужен штат единомышленников, вместе с которыми выполняются поставленные цели. Когда люди добросовестно относятся к работе, тогда есть и результат", - подчеркнул председатель облисполкома.

Сюрпризом для ребят стала экскурсия на 11-ю пограничную заставу "Брест" имени А.М. Кижеватова.

В Брестской области в преддверии Дня Конституции паспорта в торжественной обстановке получат более 900 учащихся.-0-