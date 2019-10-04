Очередная сельхозярмарка развернется в эти выходные у "Чижовка-Арены"

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске продолжается, очередные мероприятия пройдут 5-6 октября, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Наиболее крупная ярмарка развернется с 9.00 до 16.00 на площадке у спорткомплекса "Чижовка-Арена". К слову, на этой же площадке торговля планируется и 12-13, 26-27 октября, а у Дворца спорта - 19-20 октября.

До 27 октября ярмарки будут проходить и во всех районах Минска. Время и место проведения каждой из них можно найти на официальном сайте Главного управления потребительского рынка горисполкома.

Традиционно на таких торговых площадках можно приобрести плодоовощную, мясную, молочную, рыбную, консервную продукцию от производителей. Участие в ярмарках принимают торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, вырастившие плодоовощную продукцию на приусадебных участках.

Ветераны Великой Отечественной войны и пожилые люди могут рассчитывать на помощь волонтеров БРСМ в доставке сельхозпродукции, приобретенной на городских ярмарках. Узнать таких добровольцев-тимуровцев легко: они одеты в красные ветровки с фирменным логотипом Минского городского комитета БРСМ либо в синие бойцовки студенческих отрядов.-0-