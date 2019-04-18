Очистку реки Случь начнут в 2019 году

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок реки Случь от деревни Вынищи до деревни Рудня протяженностью 10,3 км планируется очистить в 2019-2020 годах, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Слуцкого предприятия мелиоративных систем Александр Хоревич. Вопрос по поводу очистки реки задала жительница деревни Михейки Слуцкого района во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

"Очистка реки Случь начнется в четвертом квартале текущего года, завершится в 2020 году. Работы проведем в два этапа, потому что объект дорогостоящий, бюджетное финансирование не позволяет сделать все за год. Разработана проектно-сметная документация, предусмотрены механизированные работы по очистке дна. Заиление водоема на этом участке реки составляет 0,5 куб.м на пог.м при норме в 0,35", - рассказал Александр Хоревич.

Этот участок реки выбран неслучайно. Здесь создается подпор воды, из-за которого вода плохо сходит с сельхозугодий ОАО "Агро-Замостье", расположенных рядом. Это не позволяет своевременно проводить уборочную кампанию и в полной мере использовать землю: весной при таянии снега хозяйство не может здесь посеять, а дождливой осенью - собрать урожай. Очистка Случи позволит убрать подпор. Если во время работ будут срезаны откосы реки, то после очистки территорию заново засеют травами.

Работы будут выполнены за счет средств республиканского бюджета. Стоимость проекта - около Br280 тыс. В текущем году планируется выделить около Br100 тыс., остальную сумму - в следующем году. Заказчиком выступает "Белводхоз". На реализацию проекта будет проведен тендер, в числе кандидатов и Слуцкое предприятие мелиоративных систем.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-