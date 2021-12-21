Одаренным учащимся Бреста вручили сертификаты на покупки и сладости

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском горисполкоме сегодня состоялся торжественный прием в честь одаренных учащихся. Юношей и девушек с наступающими Рождеством и Новым годом поздравил председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте в конце года традиционно проводят встречи с талантливыми школьниками. В этот раз приглашения на праздник республиканской акции "Наши дети" получил 21 человек. Эти юноши и девушки отлично проявляют себя в учебе, участвуют и побеждают в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и соревнованиях, трудятся над новыми разработками.

Александр Рогачук восхитился талантами и достижениями юных брестчан. Он поздравил их с приближающимися праздниками, вручил сертификаты на покупки и сладкие подарки. "В череде многочисленных новогодних мероприятий сегодняшняя встреча имеет особую энергетику. Не сомневаюсь, что у этих молодых людей все в жизни получится: они целеустремленные, разносторонние и многогранные личности. Хотелось бы, чтобы именно такие люди определяли будущее нашего города, - подчеркнул председатель горисполкома. - Мы благодарны педагогам. Но без поддержки и внимания родителей не было бы таких результатов. Хочу сказать спасибо тем, кто создает атмосферу для всестороннего развития детей".

Александр Рогачук в непринужденной обстановке пообщался с ребятами, поинтересовался их увлечениями и планами на будущее. Одна из девушек полюбопытствовала, легко ли мэру вести свой Telegram-канал. "В интернете все находятся в конкурентной среде. Мы тоже должны держать себя в форме, в том числе интеллектуальной, нормально коммуницировать с людьми и отстаивать свою позицию", - пояснил председатель горисполкома.

Зашел разговор и о будущем Бреста. "Сейчас у нас живут 350 тыс. человек. Когда готовили новый генеральный план развития города, просчитывали демографические тенденции и другие моменты. Где-то до 400 тыс. может быть у нас в обозримом будущем. Уникален Брест тем, что его городская граница совпадает с государственной. Несмотря на то, что город тысячелетний, у нас практически нет древних сооружений. Поэтому мы очень бережно относимся к реновации в старой части города, - отметил несколько особенностей Александр Рогачук. - Как бы ни сложилась ваша судьба, не забывайте, что вы из Бреста. Гордитесь им".

Слова благодарности в свой адрес юноши и девушки услышали и от председателя Брестского городского Совета депутатов Николая Красовского.-0-

Фото Вадима Якубёнка