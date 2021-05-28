Один день из жизни партизанского отряда воссоздадут в урочище Хованщина Ивацевичского района

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в мемориальном комплексе партизанской славы "Хованщина" 30 мая проведут военно-историческую реконструкцию "Один день из жизни партизанского отряда", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор районного историко-краеведческого музея Раиса Горбач.

В урочище Хованщина во время Великой Отечественной войны базировался штаб партизанского соединения Брестской области. В 1971 году там создали одноименный мемориальный комплекс. К его 50-летию пройдет митинг у братской могилы воинов и партизан в деревне Житлин, а в самом урочище воссоздадут события одного дня из жизни партизанского отряда.

На лесной поляне эпизод боя реконструируют участники 15 исторический клубов из Бреста, Минска, Гомеля, Фаниполя и Березы. Будет задействована техника времен войны. "Соединение базировалось на одном из островов. Со стороны Ивацевичского района были топкие болота, попасть на остров было практически невозможно. Туда вела только одна кладка, о которой знали лишь проводники. Со стороны Березовского района подобраться к Хованщине можно было по водному каналу. В 1943 году были выставлены две линии обороны, которые охраняли западные рубежи партизанского соединения. Одну из них враг смог прорвать, вторую - нет. Во время реконструкции будут воссозданы события обороны соединения в начале 1944 года", - рассказала Раиса Горбач.

Гости смогут понаблюдать и за повседневной жизнью партизанского лагеря. Там обустроены землянки, семейный лагерь, санчасть, лесная школа, редакция областной газеты "Заря". На интерактивной площадке покажут, как была налажена связь между партизанскими отрядами. "Будет еще много интересных моментов, которых в предыдущие годы посетители не видели", - заметила директор музея.

Мемориальный комплекс "Хованщина" открылся 30 мая 1971 года. Он создан при участии партизан, которые воевали в этих местах. После освобождения Ивацевичского района участники партизанского движения пообещали друг другу ежегодно встречаться в последнее воскресенье мая. Традицию ветеранов продолжают потомки, она до сих пор ни разу не была нарушена.-0-