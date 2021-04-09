Один из путепроводов в Могилеве планируют отремонтировать

9 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве планируют провести капитальный ремонт путепровода на улице Челюскинцев. Ремонтные работы здесь начнутся с 10 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора по строительству МГКУП "Управление коммунальных предприятий" Сергей Зятьков.

"Сейчас путепровод на улице Челюскинцев находится в предаварийном состоянии. Потому было принято решение оперативно провести его капитальный ремонт. Работы предполагают демонтаж перильного ограждения, тротуаров и замену дорожного покрытия, благоустройство прилегающей территории и замену осветительного оборудования. Дизайн путепровода сильно не изменится, однако станет более современным", - отметил Сергей Зятьков.

Во время ремонта движение по мосту будет ограничено - оно будет организовано по одной половине моста в обоих направлениях. После того как закончатся ремонтные работы на одной половине, движение перенесут на уже отремонтированную сторону. Работы здесь будут проходить в две смены, в том числе в выходные дни и ночное время, если будет такая необходимость.

Планируемый срок сдачи моста в эксплуатацию - начало сентября текущего года. Стоимость составляет более Br3 млн. "Все понимают, что даже частичное перекрытие путепровода принесет определенные неудобства жителям города - это и пробки в час пик, и смена маршрутов и времени движения общественного транспорта. Потому мы будет стараться закончить ремонтные работы как можно раньше", - подчеркнул Сергей Зятьков.-0-