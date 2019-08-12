12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске один из выходов со станции метро "Восток" будет полностью закрыт с 13 до 24 августа в связи с покрасочными работами, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.
Покраска металлоконструкций крытых павильонов будет организована на выходе №1-1 (в сторону Национальной библиотеки).
"Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - отметили на предприятии.-0-
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