12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске один из выходов со станции метро "Восток" будет полностью закрыт с 13 до 24 августа в связи с покрасочными работами, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.

Покраска металлоконструкций крытых павильонов будет организована на выходе №1-1 (в сторону Национальной библиотеки).

"Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - отметили на предприятии.-0-