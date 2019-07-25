Один из выходов станции метро "Площадь Ленина" закроют до 10 августа

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход на площадь Независимости со станции метро "Площадь Ленина" в Минске закроют с 27 июля по 10 августа, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.
"В связи с производством работ по объектам примыкания 3-й линии метрополитена на станции "Площадь Ленина" будет закрыт вестибюль №2 со стороны пл. Независимости", - отметили на предприятии.
В этот период попасть на станцию и выйти из нее можно будет через вестибюль №1 со стороны Привокзальной площади (железнодорожный вокзал).
Метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.-0-
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