Один из выходов станции минского метро "Парк Челюскинцев" будет закрыт до 19 апреля

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с сегодняшнего дня начался ремонт выхода №4-2 (на проспект Независимости в сторону Минского часового завода) станции метро "Парк Челюскинцев", сообщили БЕЛТА в метрополитене.

Работы продлятся до 19 апреля. Здесь приведут в порядок облицовку стен, парапета, ступеней и пригласительной площадки.

"В этот период выход будет полностью закрыт. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - сообщили БЕЛТА на предприятии.-0-