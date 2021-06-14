Один из выпусков "Непутевых заметок" будет посвящен Гродненской области

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области работала съемочная группа "Непутевых заметок" - известной российской программы о путешествиях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Договоренность о съемках программы была достигнута во время одной из тематических выставок в России, где был представлен туристический потенциал Гродненской области.

Съемки в регионе велись на протяжении нескольких дней. Группа побывала в старинных замках в Новогрудке, Любче, Лиде. Акцент также был сделан на национальных и региональных традициях, кухне, ремеслах. В объектив попали гостеприимные агроусадьбы региона.

"Программа "Непутевые заметки" стала для миллионов телезрителей персональным туристическим гидом, и очень важно, что в ней будет представлен и наш регион. Это позволит привлечь в область новых туристов. Тем более что Гродненскому краю есть что предложить гостям", - отметили в управлении спорта и туризма облисполкома.

Презентации региона на внутреннем и внешнем туристических рынках в Гродненской области уделяется большое внимание. Представляют область на различных выставках, во время информационных туров. Их организуют для представителей бизнеса, чтобы туроператоры поближе познакомились с объектами, инфраструктурой, маршрутами, которые будут предлагать своим клиентам.-0-