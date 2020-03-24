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24 марта 2020, 14:47

Одиноким пожилым минчанам доставят продукты питания и лекарства во время акции "Мы заботимся о Вас"

Фото из архива
Фото из архива
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24 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. В Минске стартовала профилактическая акция "Мы заботимся о Вас", во время которой социальные работники и волонтеры будут доставлять одиноким пожилым минчанам продукты и лекарства на дом, сообщили сегодня на брифинге в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы разместили информацию об акции в социальных сетях. В частности, объяснили, что работники территориальных центров могут посещать одиноких пожилых граждан на дому по их заявкам, если необходимо купить продукты либо лекарства. Естественно, были размещены телефоны горячих линий всех территориальных центров и нашей круглосуточной линии, - рассказала директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Екатерина Мальцева. - Также в социальных сетях было дано объявление с формой заявки для тех активных людей, кто желает стать волонтером. Когда возникнет потребность, мы будем привлекать их для оказания услуг одиноким пожилым гражданам Минска".

Для исключения любых фактов мошенничества разработан единый бейдж для волонтеров, поскольку сотрудники социальных служб всегда имеют при себе удостоверение. Людей заранее оповестят о личных данных волонтера и о его приходе. К слову, за вчерашний день было 14 звонков на горячую линию Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Из них была только одна заявка на доставку продуктов. "Пока наплыва заявок нет, люди еще мало проинформированы. Кстати, вчера для участия в волонтерском движении зарегистрировался первый доброволец - девушка 20 лет из Московского района столицы. Надеемся, об этой акции узнают как можно больше людей", - отметила директор центра.

В свою очередь Минский городской центр гигиены и эпидемиологии разработал памятки для лиц старше 60 лет с мерами профилактики и правилами поведения в период риска заражения коронавирусной инфекцией. "Все направлено на одну цель - минимизировать риски заражения пожилых людей. В первую очередь перед нами стоит задача услышать каждого из них. Если не удастся связаться с кем-то из пожилых минчан по телефону, мы посетим их на дому", - рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

При каждом территориальном центре сегодня сформированы волонтерские отряды из членов БРСМ - эти ребята готовы приступить к выполнению своих обязанностей. Сейчас они доставляют рецепты по месту жительства пожилых людей. "Мы нацелены на скоординированную и слаженную работу, наша главная задача - донести всю необходимую информацию до каждого пожилого человека. Белорусское общество Красного Креста также помогает. К ним мы обратились с просьбой сформировать продуктовые наборы для пожилых людей, если у них нет возможности сейчас их приобрести", - добавила председатель комитета.

Всех социальных работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты: резиновыми перчатками, марлевыми масками, бахилами. Это будет распространяться и на волонтеров.

Территориальные центры социального обслуживания населения Минска принимают заявки в будние дни с 8.00 до 17.00. Оставить заявку можно по телефонам: Заводской район - 8 (017) 270-03-54, 8 (017) 304-01-74; Ленинский - 8 (017) 317-48-23, 8 (017) 395-40-83; Московский - 8 (017) 372-31-14, 8 (017) 372-22-72; Октябрьский - 8 (017) 358-74-24, 8 (017) 354-60-28; Партизанский - 8 (017) 248-25-52; Первомайский - 8 (017) 272-48-06, 8 (017) 255-61-89; Советский - 8 (017) 316 -40-15, 8 (017) 234-47-68; Фрунзенский - 8 (017) 396-98-01; Центральный - 8 (017) 305-68-30, 8 (044) 778-96-89. Круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, заявки принимаются Минским городским центром социального обслуживания семьи и детей по телефонам 8 (017) 317-32-32, 8 (029) 367-32-32.

Социальная служба во всех регионах страны готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Обращаться нужно в территориальные центры социального обслуживания населения (контакты можно найти на сайте Министерства труда и соцзащиты). Помогать будут социальные работники и волонтеры, привлекаемые территориальными центрами социального обслуживания населения. Всего центров 146, они есть в каждом районе страны.

О проблемных ситуациях, а также предложениях по совершенствованию доставки продуктов и лекарств соцслужбой можно сообщить в Минтруда и соцзащиты по телефону 8 (017) 222-49-29 или в комитеты по труду, занятости социальной защите в областях и Минске. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Контактные данные, по которым можно обратиться за оказанием помощи для одиноких пожилых граждан и инвалидов, будут размещены также на сайтах местных органов власти. По данным Минтруда и соцзащиты, в стране около 830 тыс. одиноко проживающих граждан и инвалидов, из них почти у 160 тыс. нет близких.

Работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям от 65 лет организовал и Белорусский республиканский союз молодежи. Они созданы при каждом территориальном комитете БРСМ. По желанию людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.-0-

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