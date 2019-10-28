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28 октября 2019, 11:50

Одна из старейших школ искусств Беларуси отметит столетний юбилей большим концертом

Фото из VK-аккаунта Детской школы искусств имени А.В. Богатырева
Фото из VK-аккаунта Детской школы искусств имени А.В. Богатырева

28 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Большим совместным концертом выпускников, педагогов и учащихся "100 лет у истоков профессиональной музыки" 1 ноября отметит свой юбилей витебская Детская школа искусств имени А.В. Богатырева, сообщила корреспонденту БЕЛТА ее директор Татьяна Семашко.

Торжество пройдет в самой школе и соберет нынешних преподавателей, ветеранов педагогического труда и учеников. В концерте примут участие коллективы школы и выпускники последних лет. "На сцену выйдет композитор Леонид Малиновский, он преподает в Новополоцком музыкальном колледже. Выступит молодой композитор, студент Белорусской академии музыки Владимир Ильюшонок, который к юбилею написал увертюру и посвятил ее родителям и детям. Исполнят композиции белорусских авторов оркестры школы, подготовили номера и другие исполнители", - отметила Татьяна Семашко.

Во время торжества будут чествовать ветеранов, которые своим талантом развивали школу в разные годы. Выпускники разных лет, живущие за рубежом, записали для собравшихся видеопоздравления.

Витебская школа основана в 1919 году и является одной из старейших музыкальных школ Беларуси. Сегодня в ней учатся более 600 человек. Обучение проводится на отделениях хора, фортепиано, струнных смычковых, народных, ударных и духовых инструментов. В школе работают несколько творческих коллективов. В их числе образцовый оркестр народных инструментов, хор учащихся старших классов "Созвучие", ансамбль баянов-аккордеонов, скрипачей "Вязанка", вокальный ансамбль Con anima, ансамбль цимбалистов "Бліскавіцы", народный камерный оркестр народных инструментов учителей. Учащиеся школы побеждали на международных, республиканских и областных конкурсах и фестивалях. Воспитанники становились стипендиатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.-0-

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