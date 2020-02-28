Одно посещение врача-эндокринолога бюджету Минска обходится как минимум в Br40

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одно посещение врача-эндокринолога Городского эндокринологического диспансера из бюджета затрачивают от Br40 до Br148. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня.

"Выявление, лечение и диспансерное наблюдение пациентов с болезнями эндокринной системы бюджету обходится недешево. Посещение врача-эндокринолога для пациентов бесплатное. В 2019 году одно посещение в Городском эндокринологическом диспансере обходилось бюджету в Br40,22. А если пациент имеет право на льготу, то стоимость такого посещения увеличивается практически в четыре раза и составляет Br148,42", - сказала Елена Юреня.

По словам представителя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, за последние 10 лет распространенность эндокринных болезней среди жителей Минска увеличилась практически в три раза. На 1 января 2020 года в столице зарегистрировано более 306 тыс. пациентов с болезнями эндокринной системы, из них 302,6 тыс. - взрослые, более 4 тыс. - дети и подростки. Требуют постоянного наблюдения и лечения 7,7% взрослого населения Минска и 1% детей с эндокринной патологией.

В столице медицинская помощь пациентам с эндокринными заболеваниями ориентирована на ее проведение в амбулаторных условиях, так как большинство болезней эндокринной системы имеет хроническое пожизненное течение. Пациенты с наиболее сложной и ресурсозатратной эндокринной патологией наблюдаются в Городском эндокринологическом диспансере.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке