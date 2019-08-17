Офис Браславского представительства появится в Пекине

17 августа, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Офис Браславского представительства откроется в октябре в Пекине (Китай), сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Браславского райисполкома Александр Боданин.

По его словам, в июле нынешнего года с ООО "Китайско-Европейская Культура "Цзиньжэнь" подписано соглашение о намерениях сотрудничества в области образования, экономики, туристической и инвестиционной деятельности. "В настоящее время китайской стороной предоставлен офис для Браславского представительства в Пекине. Планируется, что он начнет свою работу в октябре", - отметил Александр Боданин. Также к 1 октября будет разработан сайт с информацией о Браславском районе, его туристическим потенциале, инвестиционных предложениях, предлагаемых земельных участках и другими актуальными сведениями о данном районе Беларуси. Сейчас ведется активная планомерная работа по переводу данной информации на китайский язык сотрудниками партнерской организации.

Ранее в соответствии с планом сотрудничества с 29 июля по 9 августа в Браславе побывала группа китайских преподавателей, которые провели обучение местных школьников азам своего языка и каллиграфии. На данный момент китайский язык в школах города и района не изучается, однако с учетом проявленного огромного интереса детей к прошедшим занятиям местные органы власти решили рассмотреть такую возможность в будущем.

Оценивая первые итоги сотрудничества, Александр Боданин подчеркнул его огромный практический результат. "В перспективе же наше сотрудничество позволит серьезно продвинуть туристический и экономический потенциал Браславщины в Китае", - убежден руководитель района.

О туристической привлекательности Браслава свидетельствует ежегодное увеличение потока туристов. За 2018 год число туристов, посетивших гостиницы, оздоровительные организации, агроэкоусадьбы района, составило 26 тыс. человек (116% к уровню 2017 года), из них 5,6 тыс. - иностранные граждане. Более 20 тыс. человек ежегодно собирает фестивальный туризм.

"Развитие туристической сферы повлечет за собой не только интерес к организации деятельности в нашем районе представителей бизнеса, но и увеличение розничного товарооборота, общественного питания, экспорта услуг, обеспечение занятости населения, поступление налогов в бюджет", - заключил Александр Боданин.-0-