Офис Деда Мороза начнет работу в Могилеве 23 декабря

19 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве во Дворце культуры области с 23 по 28 декабря будет работать сказочный офис Деда Мороза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.
Встречать детвору и провожать в офис главного новогоднего персонажа будет Снегурочка. Для каждого ребенка подготовят небольшую игровую развлекательную программу, во время которой можно будет вручить подарок. Ребята смогут положить новогоднее письмо в специальный ящик или передать его лично в руки Деду Морозу.
Главный офис оформят по-новогоднему, а сам Дед Мороз будет восседать на специальном троне рядом с украшенной игрушками и световыми гирляндами зеленой красавицей-елкой.
Посещение сказочного офиса ведется только по предварительной записи. Вся информация размещена на официальном сайте Дворца культуры области.-0-
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