Оформлять грузоперевозчиков в "Новой Рудне" с 17 марта будет таможня - ГПК

Фото из архива
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автодорожном пункте пропуска "Новая Рудня" с 17 марта таможенные органы приступят к выполнению отдельных функций, осуществляемых органами пограничной службы, в отношении водителей грузовых транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Такое решение принято с целью оптимизации деятельности обоих ведомств и сокращения времени оформления грузоперевозчиков.
Аналогичные изменения произойдут с 1 сентября в пункте пропуска "Котловка" (сопредельный литовский - "Лаворишкес"), а с 1 января следующего года и в "Мокранах" (сопредельный украинский - "Доманово").-0-