Офтальмологический оперблок открылся после модернизации в 10-й больнице Минска

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офтальмологический операционный блок открылся в 10-й городской клинической больнице Минска после модернизации, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, оперблок спроектирован и построен с учетом всех современных тенденций и требований, оснащен брендовым оборудованием последних моделей. Немаловажным стало внедрение системы видеоархивирования, что создает новые возможности для обучения, повышения квалификации медработников и будущих медиков.

При модернизации оперблока за счет средств местного и республиканского бюджетов закуплено 37 наименований медоборудования, включая офтальмологическое, хирургическое, реанимационное, дезинфекционно-стерилизационное. Открыты пять современных операционных залов и операционная для фемто-эксимерлазерного комплекса.

Оснащение современным лазерным оборудованием офтальмологического блока позволит в Беларуси внедрить новые виды лазерных микрохирургических операций. Речь идет о щадящем методе лечения патологии слезных путей, малоинвазивном методе хирургии глаукомы, позволяющем снизить количество дней пребывания в стационаре, а также современной экспресс-технологии коллагенового кросслинкинга роговицы при кератоконусе.

В целом, по оценке Владимира Караника, офтальмологическая помощь в Минске и областных центрах развита достаточно неплохо, ее оказывают как государственные, так и частные организации. Основная проблема - возрастные пациенты с выраженной сопутствующей патологией, которым часто в амбулаторных условиях операцию выполнить невозможно. В модернизированном оперблоке в первую очередь будут получать помощь пациенты с клинически наиболее сложными случаями.-0-