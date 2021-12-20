Огни главной новогодней елки Витебска зажгутся 23 декабря

20 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Интерактивная викторина, фейерверк из 1,9 тыс. залпов, ледовые катки в новом формате - эти и другие сюрпризы ждут жителей и гостей Витебска в новогодние и рождественские праздники. Об этом представители горисполкома и всех городских служб сообщили на пресс-конференции, посвященной предстоящим торжествам, передает корреспондент БЕЛТА.

Предновогодние и рождественские акции и распродажи уже активно проходят в Витебске, однако жители города ждут главное событие - зажжения огней на гордости праздника. Увидеть, как новогодняя красавица оденется в яркий сияющий наряд (в этом году на ней будет 190 украшений), можно будет 23 декабря в 18.00. Новинкой мероприятия станет интерактивная викторина с весомыми призами. "Перед началом исполнения песен мы будем задавать вопрос о какой-то композиции, и во время ее звучания нужно будет ответить на него в аккаунте центра культуры "Витебск" в Instagram. Тот, кто оставит правильный комментарий, выиграет приз. Самым значительным подарком станет сертификат на Br300 от одного из крупных торговых объектов города. Результаты викторины будем подводить прямо на площади и сразу вручать заслуженные награды победителям", - рассказал директор ЦК "Витебск" Глеб Лапицкий.

В этом году на главной площади города для уличной торговли впервые оборудованы деревянные домики, украшенные в новогодней тематике. Полностью обновится и сцена. На новой концертной площадке появится светодиодное оборудование. Также вокруг елки будет залит один каток вместо двух, как было раньше. Рядом организуют работу пунктов проката коньков.

Удивит любителей проводить праздники на свежем воздухе и новогодняя ночь. На площади Победы 31 декабря в 23.00 стартует концерт, а в 2 часа ночи небо над Витебском раскрасит салют из 1,9 тыс. залпов. Как отметили организаторы праздника, в этом году хотели в какой-то степени сохранить магию чисел и соотнести количество елочных украшений и всполохов фейерверка.

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