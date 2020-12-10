Огни на главной елке Гомеля зажгут 11 декабря

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородская акция "Зажигаем елку вместе!" пройдет в Гомеле 11 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Организаторы готовят веселые развлечения, массовые игры и хороводы вокруг красавицы-елки, конкурсы и выступления лучших артистов областного центра. "Все это позволит зрителям окунуться в атмосферу радости и чудес, поднимет настроение и подарит множество приятных эмоций", - рассказали в горисполкоме.

На сцене для жителей и гостей областного центра развернется сказочное представление. Не обойдется действо без любимых новогодних персонажей Деда Мороза и Снегурочки, а также без символа уходящего года - Мыши Марфы Васильевны, и символа наступающего 2021 года - Быка Баяна.

В этот вечер всех гостей главной площади областного центра ждет приятная миссия - включение праздничной иллюминации. Не менее радостным будет знакомство с новыми иллюминационными композициями, местами для отдыха и малыми архитектурными формами. "От количества сияющих улыбок на лицах гостей будет зависеть, удастся ли Деду Морозу зажечь волшебные огни на новогодней елочке и подарить всем жителям Гомеля веру в настоящие чудеса, в исполнение в новом году самых сокровенных желаний", - рассказали организаторы.

Отдыхающие на свежем воздухе участники праздника не останутся голодными. Праздничная торговля радушно и аппетитно встретит взрослых и маленьких посетителей вкусными припасами и горячими напитками.

Начало программы в 18.00.-0-