Огни на главной елке Могилева зажгут 22 декабря

30 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Торжественная церемония зажжения огней на главной елке Могилева пройдет 22 декабря на площади Ленина. Это послужит стартом новогодним мероприятиям в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Перед началом главного действа возле областного диагностического центра состоится танцевальный флешмоб с участием горожан и главных новогодних персонажей - Дедов Морозов и Снегурочек. Его финалом станет запуск в небо светящихся шаров с новогодними поздравлениями.

Затем на символическом троне Дед Мороз и Снегурочка в сопровождении свиты из сказочных героев и под музыку духового оркестра проследуют по улице Первомайской к главной елке. На площади Ленина веселая сказочная компания сделает круг почета, поздравит всех с наступающими праздниками и зажжет огни на зеленой красавице с участием руководства города.

Продолжит вечер мюзикл по русской народной сказке "Морозко" и новогодний бал. Гостей еще ждут праздничный концерт с участием могилевских кавер-групп и артистов, дискотека.

В Могилеве в преддверии рождественских и новогодних праздников планируется провести более ста мероприятий.-0-