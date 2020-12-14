Огни на главной новогодней елке Бреста зажгут 18 декабря

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14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте огни на городских новогодних елках зажгут 18 декабря. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.
"В ближайшие дни завершим украшение и установим декорации вокруг главной городской новогодней елки. Она будет с новой иллюминацией, а оформление площади Ленина - необычным и интересным", - написал Александр Рогачук.
Торжественное открытие главной елки города состоится 18 декабря в 18.00. В этот же день засияют огни на елках Ленинского и Московского районов.
"Из-за эпидемической ситуации прошу всех, кто намерен посетить эти мероприятия, соблюдать социальное дистанцирование и использовать маски", - подчеркнул председатель горисполкома.-0-