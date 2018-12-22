Ограничение въезда во дворы, дома "Тамбаза", озеленение - какие вопросы звучали на прямой линии Сивака

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы ограничения парковки постороннего транспорта во дворах, завершения строительства проблемных жилых домов ООО "Тамбаз" и комфортной среды проживания поднимали минчане во время прямой линии председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, жильцы дома по ул. Ленина хотели бы установить шлагбаум на въезде во дворовую территорию и интересовались, куда им можно обратиться. Анатолий Сивак отметил, что проанализирует существующие подходы. "Вопрос будет на контроле. На вашем примере в дальнейшем выстроим механизм действий в аналогичных ситуациях для всего города, рассмотрим, как лучше организовать работу. Просто установить шлагбаум не всегда достаточно", - добавил он.

Сразу три звонка поступило на прямую линию с вопросами о домах в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражная (4-я очередь), застройщиком по которым выступало ООО "Тамбаз". Их теперь будет достраивать УКС Советского района, механизм определен указом Президента. Но многие держатели жилищных облигаций не получили страховых выплат и беспокоятся, что не смогут доплатить за квартиры. От них поступило несколько предложений, как удешевить стоимость строительства.

Анатолий Сивак пообещал провести по этой теме совещание, а затем встретиться с инициативной группой граждан. "Проблема действительно есть, она находится на контроле, в том числе в городском исполнительном комитете. Мы внимательно изучим вопрос и вас проинформируем, будем исходить из интересов людей", - сказал он.

Несколько обращений касались планов по строительству новых объектов. Например, на месте яблоневого сада в районе ул. Рафиева предлагается разместить торгово-развлекательный центр, жители просят сохранить зеленые насаждения. В Мингорисполкоме рассмотрят необходимость реализации данного проекта и проанализируют в целом потребность города в таких комплексах, потому что, как показывает практика, из-за финансовых трудностей инвесторов некоторые из них долгое время не вводятся в эксплуатацию. Пустуют площади и в функционирующих объектах.

Жительница дома, расположенного по ул. Герасименко вблизи кольцевой автодороги, пожаловалась на шум от машин. Недавно рядом построили автозаправку, жильцам пообещали в перспективе решить проблему, установив шумозащитный экран, заменив окна в квартирах на шумонепроницаемые. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2020 год. "Ускорим этот процесс и дополнительно посмотрим, эффективны ли предложенные мероприятия", - отметил председатель Мингорисполкома.

Также минчане просили уделить внимание озеленению территорий. Анатолий Сивак рассказал, что в городе планируется высаживать больше зеленых насаждений. "В весенний и осенний период будем доставлять саженцы и предлагать местным жителям принять участие в посадках. Ведь когда человек что-то делает своими руками, у него отношение другое", - считает он.

Звучали и предложения отказаться от установки в преддверии новогодних праздников искусственной ели на Октябрьской площади в пользу лесной красавицы и сделать звонки с мобильного телефона в службу 115 бесплатными, поднимались вопросы капитального ремонта жилья, благоустройства придомовой территории и др.

Всего во время прямой линии принято 49 звонков.-0-