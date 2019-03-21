Ограничений движения легковых автомобилей в центре Минска вводить не планируется - Сивак

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком не планирует инициировать введение ограничений движения легковых автомобилей в центре столицы. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

"Что касается легковых частных автомобилей, то каких-то временных (по времени, дням недели) инициатив пока нет и лично проявлять их не буду. Не вижу острой необходимости. В отношении грузовых автомобилей разумные инициативы будут. Все будет реализовано через дорожные знаки", - сказал он.

По словам мэра, в Минске сегодня много проблем с движением из-за ДТП, ремонтно-строительных работ, в результате чего возникают заторы, где вместе с личными автомобилями стоит и общественный транспорт. "Нам в первую очередь надо навести порядок в этом направлении. Безусловно, машин со временем будет больше, вопросы будут возникать. Мы сделаем упор на развитие общественного транспорта, чтобы он стал удобным для пассажиров. Это должно снять часть проблем, а потом будем думать об ограничениях", - добавил Анатолий Сивак.

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