10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на лов рыбы введены в Витебской области. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На реках и водоемах Витебской области с 10 апреля установлены ограничения на лов рыбы, связанные с началом нереста. В этот период рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений.

Также запрещено пользоваться маломерными судами - не только для рыболовства, но и для других целей.

Поскольку начало нереста непосредственно связано с прогревом воды, запреты устанавливаются по регионам: сначала на юге, где вода прогревается раньше, потом в центральной части республики, и позже всего - на севере. Так, в Гомельской и Брестской областях подобные ограничения начали действовать с 20 марта, в Минской, Гродненской и Могилевской - с 1 апреля. Продлятся они, соответственно, по 18 мая и по 30 мая. Нерестовый запрет в Витебской области продлится по 8 июня.

Сумма для возмещения вреда за незаконно выловленную рыбу в период запрета исчисляется в тройном размере и может достигать нескольких тысяч белорусских рублей.-0-