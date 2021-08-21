Ограничения на посещение лесов введены в 2 районах Гомельской области

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов на сегодня действуют в двух районах Гомельской области. Это следует из данных оперативной карты, размещенной на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.Ограничения введены в Калинковичском и Октябрьском районах.На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-