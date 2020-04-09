Ограничения на посещение лесов вводятся в Гродненской области

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В районах Гродненской области вводятся ограничения на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Из-за сильного ветра и дефицита влаги в лесах региона сложилась пожароопасная ситуация. Ежедневно в области регистрируются случаи лесных пожаров. Причем причиной их зачастую становится распространение огня при выжигании сухой растительности на сельскохозяйственных землях, в дачных и садоводческих кооперативах.

"По оперативным данным на 9 апреля, в 9 лесхозах области зарегистрировано 33 лесных пожара на общей площади свыше 30 га. Больше всего их произошло в Ивьевском (9 случаев), Новогрудском (6) и Слонимском лесхозах (4)", - отметили в Гроденском ГПЛХО. Служба лесной охраны государственных лесохозяйственных учреждений области переведена на усиленный режим охраны леса от пожаров. Организовано дежурство в течение всего светового дня.

На основании протокола заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям районные исполнительные комитеты принимают решения ввести запрет на посещение гражданами лесов, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств. Сейчас запрет введен в Гродненском, Берестовицком, Свислочском, Волковысском, Вороновском, Лидском, Дятловском, Ивьевском, Сморгонском, Островецком и Ошмянском районах.

В Гродненском городском ЖКХ также сообщили о том, что с 10 апреля введен запрет на посещение лесов в областном центре. Правда, в зонах отдыха Пышки, Румлево, Лососно, а также в районе озера Юбилейного можно гулять по дорожкам, однако разводить костры, въезжать в лес на машинах запрещено.-0-