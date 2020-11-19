Ограждение вокруг спортплощадки на улице Белинского в Минске восстановят

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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограждение спортивной площадки на внутридворовой территории рядом с домом №23 на ул.Белинского восстановят, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"Вечером 18 ноября коммунальные службы приводили в порядок ограждение. Пока снимали ленточки, повредили пролеты забора, поэтому на месте районные службы приняли решение демонтировать конструкции для ремонта", - рассказала первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.
Сейчас пролеты приведены в порядок. Сегодня их установят на прежнее место.-0-