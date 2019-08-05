Огуречные деликатесы предложат гостям праздника летнего урожая в Шклове

5 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Региональный праздник сбора летнего урожая "День огурца" пройдет в Шклове Могилевской области 10 августа. Жители райцентра будут отмечать его в тринадцатый раз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Шкловском райисполкоме.

Гулянье откроется в 12.00 у негласного символа Шклова - памятника огурцу на площади возле районного Дома культуры. Все присутствующие станут свидетелями шуточного театрализованного представления. Далее празднество перенесется к выставкам и торговым рядам в центральном парке города. Гости и участники фестиваля смогут попробовать огурцы на любой вкус: свежие, соленые, малосольные, жареные-пареные, запеченные в пирогах, сваренные в супчике и экзотическом варенье. Все эти изыски будут предлагать на "огуречных подворках". Здесь же предоставят возможность приобрести огуречные сувениры, поучаствовать в мастер-классах по художественной резьбе на овощах.

В течение дня запланирована концертная программа "Огуречные фантазии", выступления творческих коллективов и исполнителей Шкловского района, показ-дефиле школьной формы, акция "Дружно солим огурцы", фестиваль красок Сolorfest. Пройдут разнообразные конкурсы и состязания, где выберут самый оригинальный огуречный подворок, овощ, сельскохозяйственный инвентарь, самый яркий огуречный костюм, лучшее блюдо праздника и совет для работы на приусадебном участке.

На городском стадионе состоится фестиваль массового футбола "Один победитель". Здесь же вечером выступят артисты Игорь Аксюта, ELEN, Никита Фоминых, Ольга Змурщик, Владимир Ухтинский, Саша Немо. Завершит гулянье дискотека.

Шклов по праву считается огуречной столицей Синеокой. Почти все жители занимаются здесь выращиванием этого овоща. Одним из символов райцентра является памятник огурцу, установленный напротив городского рынка в 2007 году. Композиция могилевского скульптора Андрея Воробьева представляет собой веселого мужичка, в одной руке которого корзина огурцов, в другой - цветок этого овоща, а на голове - шапочка в виде огуречного листочка.-0-