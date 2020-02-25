Окно возможностей

Встреча в Лиде обещала быть интересной. Ехали знакомиться с известным предпринимателем Петром Циркуновым. Глава государства в августе прошлого года в филиале его холдинга в Ивьевском районе провел почти два часа. Тогда бизнесмену был предложен участок президентских сельхозугодий – под тестирование техники для органического земледелия.

От Беларуси до Андижана

Группа компаний "Техмаш" – уникальный бизнес-проект из нескольких предприятий, который создал на Гродненщине бывший коммерческий директор завода по выпуску сельхозтехники "Лидсельмаш" Петр Циркунов. Здесь трудится около 500 человек. Это компетентная конструкторско-технологическая служба в тандеме с командой профильных специалистов, которую консультирует доктор наук Александр Аутко – бывший директор Института овощеводства Национальной академии наук Беларуси. И много кто еще: бизнес охватывает разные сферы деятельности.

– Но доминирующая тема – сельхозтехника. И Александр Аутко – главный эксперт в производстве всех наших сельхозмашин (100 наименований), – отметил в начале встречи генеральный директор "Техмаша" Петр Циркунов. – Ежемесячно отгружаем на $1 млн продукции, 87% идет на экспорт. Только в Узбекистан поставили на $500 тыс. техники. К концу года намерены нарастить продажи в эту страну до $1 млн. Спрос есть, поэтому в Андижане открываем свой завод. В середине лета там начнем сборку. Рассчитываем на успех, учитывая рост потребностей планеты в продовольствии. Вот все, что хотелось сказать о профильном (основном) бизнесе, – подытожил Петр Иванович.

"Дышат" и служат – 100 лет

– А теперь о главном. О проблемах и перспективах производства деревянных окон. Их выпускает наше ОАО "Лидастройматериалы", контрольный пакет акций которого выкупили два года назад, – продолжил собеседник. – Технологии позволяют их делать красивыми, современными – мирового уровня. Срок службы – 100 лет!

Петр Иванович подошел к окну:

– Вот эти – деревянные – стоят уже 10 лет, что, согласитесь, совсем не заметно. Ни по потребительским характеристикам, ни по надежности!

А теперь давайте сравним такие окна с пластиковыми, к чему не готов ни один производитель ПВХ-окон. Он вам не скажет, что оконный пластик содержит токсичные добавки – стабилизаторы на основе свинца, фунгициды и пластификаторы. Не сообщит о том, что окна электростатичны и притягивают пыль. Ограничивают поступление свежего воздуха, из-за чего становится трудно дышать, что грозит аллергией, а то и астмой. Деревянные же окна "дышат", чем создают в помещении комфортную, полезную для здоровья атмосферу. К тому же пластик невозможно отремонтировать – царапины и повреждения на нем неисправимы. У пластиковых окон есть, по существу, только одно преимущество перед деревянными: стоимость.

Скандинавы плохого не посоветуют

…На ОАО "Лидастройматериалы" нам показали два конструкторских решения деревянных окон. Одни – двухкамерные, внешне точь-в-точь как нынешние пластиковые. Другие, так называемые финские, – с привычной, "допластиковой", двойной рамой и форточками. По структуре последние выглядят так же, как те, которые были в наших домах до появления пластика. Но по надежности, долговечности и эстетическим характеристикам – нового, современного уровня. Оба вида востребованы потребителем. Установлены в многоэтажках и коттеджах Лиды, Березовки, Щучина, похорошевших после капремонта квартирах Минска и других городов.

Чтобы иметь представление о том, как делаются такие окна, журналистов отправили на производство.

Мы с интересом проследили весь цикл превращения дерева с сучками, глазками и другими "задоринками" и естественными изъянами в идеальный сосновый брус. Оказалось, что бруса, из которого делают окна, нет в природе. Он – дитя технологий. Рождается в процессе обработки, распиловки, последующей склейки по пазлам небольших деревянных брусков – в заданный, выверенный человеком и техникой идеальный брус-"шпалу". Именно из такого получаются идеальные оконные камеры и дверные полотна...

...После экскурсии по цехам завода глава группы компаний "Техмаш" рассказал о том, что Германия, Скандинавские страны давно взяли курс на установку деревянных оконных конструкций, ограничив использование вредного для здоровья пластика.

Собеседник также напомнил, что Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы. Общая площадь лесного фонда страны – 9,4 млн гектаров, то есть почти 40% территории. Так почему бы нам, вслед за думающими о здоровье и комфорте жителями Западной Европы, не вернуться к удобным и полезным для человека, сохраняющим тепло деревянным окнам?

Философия Экзюпери – для небезразличных

"Проснулся утром – убери свою планету. Иначе она вся зарастет баобабами!" – утверждал устами Маленького Принца Антуан де Сент-Экзюпери. Его правила вновь становятся актуальными. Дело в том, что срок службы пластиковых окон – 30–35 лет. Вскоре потребуется замена основного оконного пластикового массива, который в стране установили, борясь с потерями тепла. Большинство оконных конструкций может пойти на свалки. Если пластиковый пакет разлагается в земле сто лет, то сколько будет разлагаться пластиковая конструкция окна – тысячу?

– Беларусь вполне может отказаться от пластиковых окон. И вернуться к деревянным, но более современным. Однако здесь есть одно но, – отмечает Петр Циркунов. – Себестоимость деревянного окна в среднем выше на 30% пластикового. Это я знаю не понаслышке. Мы делаем окна не только из сосны, но и пластиковые, однако готовы от выпуска последних отказаться – перейти только на деревянные. Наша жизнь и здоровье того стоят! – говорит Петр Иванович и вновь возвращается к исторической августовской встрече:

– Демонстрируя в филиале окна "Лидастройматериалы", я просил Президента создать равные конкурентные условия для производителей окон (и дверей) из пластика и из дерева – ввести налог на производителей пластиковых окон, который бы можно было направить на утилизацию пластика, – отметил собеседник. – Глава государства дал поручение проработать такую возможность, а также размер возможного налога.

Пока ответа еще нет. Учитывая то, что такая практика оплаты утилизации пластиковых окон их же производителями уже работает в ряде стран Евросоюза, предприниматель надеется, что экологический налог все же будет введен. От этого выиграют все. Общество, природа и бизнес, которому небезразлично, на какой планете будут жить наши потомки. У Беларуси появятся широкие возможности возвращения в наши дома и квартиры деревянных окон. Пластик же скромно займет свое место в каких-то других, не оконных нишах.

Тамара МАРКИНА

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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