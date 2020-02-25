Окно возможностей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 25 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:41 МАРТ рекомендовал Брестской области снизить долю продовольственного импорта на $16 млн Регионы
12:41 Гродненские таможенники предотвратили незаконный вывоз раритетных книг Происшествия
12:37 Назаренко: с контрафактом в ЕАЭС надо разбираться на уровне правоохранительных органов Экономика
12:37 Петришенко: уравниловка в зарплатах недопустима Общество
12:32 "Транснефть" приняла заявки на март для поставки нефти в Беларусь Экономика
12:27 Помощь ребенку, ЖКХ и дорожные проблемы - Линевич провел прием граждан в Полоцке Регионы
12:24 Скачкообразного роста цен на услуги БЖД в 2020 году не ожидается Экономика
12:21 Более 370 пересадок почки и 50 сердца выполнено в Беларуси в 2019 году Общество
12:21 Следователи проводят проверку по факту смерти вернувшейся из Египта могилевчанки Происшествия
12:17 Защитить граждан и не допустить влияния извне - Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ Президент
12:16 В Вороновском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась Происшествия
12:15 Минздрав проанализирует эффективность передвижных медицинских комплексов Общество
12:12 Петришенко: реакция белорусских медиков на новые вызовы в эпидситуации в мире должна быть выверенной Общество
12:08 От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД Президент
11:57 В Антарктиде очень быстро тает снег из-за высокой температуры В мире
11:50 Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД Президент
11:45 Больницы и клиники Беларуси пройдут аккредитацию по стандартам оказания медпомощи Общество
11:45 Житель Мстиславля похитил более Br10 тыс. с сим-карт Происшествия
11:34 Дождь с мокрым снегом ожидается в Беларуси 26 февраля Общество
11:31 Ляшенко: руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению Экономика
11:11 Караник: идут переговоры о включении белорусов с СМА в зарубежные программы клинических испытаний Общество
11:07 Факты снижения зарплаты медикам единичны, проблема оперативно решена - Караник Общество
11:01 Гранаты и мины времен войны обнаружены под Волковыском Происшествия
11:01 Братьев-наркоторговцев задержали с поличным в Минске Происшествия
10:59 Средняя зарплата бюджетников в январе составила Br895,9 - Минтруда Общество
10:57 Четыре автомобиля столкнулись на МКАД Происшествия
10:50 Двое злоумышленников напали на работника магазина в Молодечно Происшествия
10:46 Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден - ВОЗ В мире
10:42 Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси в 2019 году Общество
10:40 Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
25 февраля 2020, 10:23

Окно возможностей

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Энергосистема Принеманья: от лошадиных сил до мирного атома
Хрустальный звон

Встреча в Лиде обещала быть интересной. Ехали знакомиться с известным предпринимателем Петром Циркуновым. Глава государства в августе прошлого года в филиале его холдинга в Ивьевском районе провел почти два часа. Тогда бизнесмену был предложен участок президентских сельхозугодий – под тестирование техники для органического земледелия.

От Беларуси до Андижана

Группа компаний "Техмаш" – уникальный бизнес-проект из нескольких предприятий, который создал на Гродненщине бывший коммерческий директор завода по выпуску сельхозтехники "Лидсельмаш" Петр Циркунов. Здесь трудится около 500 человек. Это компетентная конструкторско-технологическая служба в тандеме с командой профильных специалистов, которую консультирует доктор наук Александр Аутко – бывший директор Института овощеводства Национальной академии наук Беларуси. И много кто еще: бизнес охватывает разные сферы деятельности.

– Но доминирующая тема – сельхозтехника. И Александр Аутко – главный эксперт в производстве всех наших сельхозмашин (100 наименований), – отметил в начале встречи генеральный директор "Техмаша" Петр Циркунов. – Ежемесячно отгружаем на $1 млн продукции, 87% идет на экспорт. Только в Узбекистан поставили на $500 тыс. техники. К концу года намерены нарастить продажи в эту страну до $1 млн. Спрос есть, поэтому в Андижане открываем свой завод. В середине лета там начнем сборку. Рассчитываем на успех, учитывая рост потребностей планеты в продовольствии. Вот все, что хотелось сказать о профильном (основном) бизнесе, – подытожил Петр Иванович.

"Дышат" и служат – 100 лет

– А теперь о главном. О проблемах и перспективах производства деревянных окон. Их выпускает наше ОАО "Лидастройматериалы", контрольный пакет акций которого выкупили два года назад, – продолжил собеседник. – Технологии позволяют их делать красивыми, современными – мирового уровня. Срок службы – 100 лет!

Петр Иванович подошел к окну:

– Вот эти – деревянные – стоят уже 10 лет, что, согласитесь, совсем не заметно. Ни по потребительским характеристикам, ни по надежности!

А теперь давайте сравним такие окна с пластиковыми, к чему не готов ни один производитель ПВХ-окон. Он вам не скажет, что оконный пластик содержит токсичные добавки – стабилизаторы на основе свинца, фунгициды и пластификаторы. Не сообщит о том, что окна электростатичны и притягивают пыль. Ограничивают поступление свежего воздуха, из-за чего становится трудно дышать, что грозит аллергией, а то и астмой. Деревянные же окна "дышат", чем создают в помещении комфортную, полезную для здоровья атмосферу. К тому же пластик невозможно отремонтировать – царапины и повреждения на нем неисправимы. У пластиковых окон есть, по существу, только одно преимущество перед деревянными: стоимость.

Скандинавы плохого не посоветуют

…На ОАО "Лидастройматериалы" нам показали два конструкторских решения деревянных окон. Одни – двухкамерные, внешне точь-в-точь как нынешние пластиковые. Другие, так называемые финские, – с привычной, "допластиковой", двойной рамой и форточками. По структуре последние выглядят так же, как те, которые были в наших домах до появления пластика. Но по надежности, долговечности и эстетическим характеристикам – нового, современного уровня. Оба вида востребованы потребителем. Установлены в многоэтажках и коттеджах Лиды, Березовки, Щучина, похорошевших после капремонта квартирах Минска и других городов.

Чтобы иметь представление о том, как делаются такие окна, журналистов отправили на производство.

Мы с интересом проследили весь цикл превращения дерева с сучками, глазками и другими "задоринками" и естественными изъянами в идеальный сосновый брус. Оказалось, что бруса, из которого делают окна, нет в природе. Он – дитя технологий. Рождается в процессе обработки, распиловки, последующей склейки по пазлам небольших деревянных брусков – в заданный, выверенный человеком и техникой идеальный брус-"шпалу". Именно из такого получаются идеальные оконные камеры и дверные полотна...

...После экскурсии по цехам завода глава группы компаний "Техмаш" рассказал о том, что Германия, Скандинавские страны давно взяли курс на установку деревянных оконных конструкций, ограничив использование вредного для здоровья пластика.

Собеседник также напомнил, что Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы. Общая площадь лесного фонда страны – 9,4 млн гектаров, то есть почти 40% территории. Так почему бы нам, вслед за думающими о здоровье и комфорте жителями Западной Европы, не вернуться к удобным и полезным для человека, сохраняющим тепло деревянным окнам?

Философия Экзюпери – для небезразличных

"Проснулся утром – убери свою планету. Иначе она вся зарастет баобабами!" – утверждал устами Маленького Принца Антуан де Сент-Экзюпери. Его правила вновь становятся актуальными. Дело в том, что срок службы пластиковых окон – 30–35 лет. Вскоре потребуется замена основного оконного пластикового массива, который в стране установили, борясь с потерями тепла. Большинство оконных конструкций может пойти на свалки. Если пластиковый пакет разлагается в земле сто лет, то сколько будет разлагаться пластиковая конструкция окна – тысячу?

– Беларусь вполне может отказаться от пластиковых окон. И вернуться к деревянным, но более современным. Однако здесь есть одно но, – отмечает Петр Циркунов. – Себестоимость деревянного окна в среднем выше на 30% пластикового. Это я знаю не понаслышке. Мы делаем окна не только из сосны, но и пластиковые, однако готовы от выпуска последних отказаться – перейти только на деревянные. Наша жизнь и здоровье того стоят! – говорит Петр Иванович и вновь возвращается к исторической августовской встрече:

– Демонстрируя в филиале окна "Лидастройматериалы", я просил Президента создать равные конкурентные условия для производителей окон (и дверей) из пластика и из дерева – ввести налог на производителей пластиковых окон, который бы можно было направить на утилизацию пластика, – отметил собеседник. – Глава государства дал поручение проработать такую возможность, а также размер возможного налога.

Пока ответа еще нет. Учитывая то, что такая практика оплаты утилизации пластиковых окон их же производителями уже работает в ряде стран Евросоюза, предприниматель надеется, что экологический налог все же будет введен. От этого выиграют все. Общество, природа и бизнес, которому небезразлично, на какой планете будут жить наши потомки. У Беларуси появятся широкие возможности возвращения в наши дома и квартиры деревянных окон. Пластик же скромно займет свое место в каких-то других, не оконных нишах.

Тамара МАРКИНА

Фото Сергея ШЕЛЕГА

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЕЛТА проект
Новости рубрики Регионы
Фото из архива МАРТ рекомендовал Брестской области снизить долю продовольственного импорта на $16 млн
Анатолий Линевич. Фото из архива Помощь ребенку, ЖКХ и дорожные проблемы - Линевич провел прием граждан в Полоцке
Энергосистема Принеманья: от лошадиных сил до мирного атома
Ярмарка "Казюки" в Гродно. Фото из архива Ремесленники из четырех стран привезут изделия ручной работы на ярмарку "Казюки"
Фото из архива День открытых дверей проведут могилевские библиотеки 26 февраля
Фото из архива Выставка вкусных работ учащихся и педагогов колледжа открывается в Витебске
Главное
Во время назначений От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД
Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд
В Беларуси по-прежнему не зафиксировано ни одного случая завоза коронавируса - Караник
Акция в ЖК "Парк Челюскинцев": до конца февраля в минском комплексе - очень приятные цены!
Топ-новости
Защитить граждан и не допустить влияния извне - Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ
Ляшенко: руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению
На БелАЭС включена в работу четвертая высоковольтная линия
Скачкообразного роста цен на услуги БЖД в 2020 году не ожидается
Судьбы, сложенные в треугольник: Борис Ковзан
Больницы и клиники Беларуси пройдут аккредитацию по стандартам оказания медпомощи
Число госорганов, ведущих административный процесс, планируется сократить
Следователи проводят проверку по факту смерти вернувшейся из Египта могилевчанки
В Минске в 2020 году направят на строительство жилья более 4 тыс. многодетных семей
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 февраля
Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден - ВОЗ
QR-код вместо наклейки на стекло: "Белтехосмотр" о новшествах для автолюбителей
Талисманом ЧМ-2021 по хоккею выбрали Ежика Спайки
В Антарктиде очень быстро тает снег из-за высокой температуры
Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1118,1
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.