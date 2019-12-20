Около 1 тыс. сказочных персонажей участвовали в зажжении главной елки Витебска

20 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Около 1 тыс. сказочных персонажей сегодня помогли жителям Витебска зажечь огни главной городской елки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Праздничное карнавальное шествие сказочных персонажей возглавили экипаж Деда Мороза и Снегурочки, духовой оркестр и машина с символом 2020 года на крыше. По главной городской улице также прошли сказочные персонажи и герои мультфильмов. Участников действа возле главной елки на площади Победы встретили жители и гости Витебска.

На главной площади города началась праздничная программа. Юные витебчане, которые проявили себя в учебе, спорте, творчестве, получили подарки от Деда Мороза.

Затем произошло главное событие праздника - по велению любимого персонажа детворы, у которого борода из ваты, включилась новогодняя иллюминация на 35-метровой пушистой красавице. Праздничное оформление пространства возле елки дополнил огромный светящийся шар. Продолжился праздник массовым хороводом и концертно-развлекательной программой.-0-

Фото Александра Хитрова