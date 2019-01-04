Около 1 тыс. учащихся Минской области примут участие в третьем этапе республиканской олимпиады

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первенство в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам поборются около 1 тыс. учащихся Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Областной этап интеллектуального соревнования пройдет 8-12 января. Свои знания по 18 учебным предметам продемонстрируют 995 учащихся 8-11-х классов из учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования столичного региона.

"Во втором этапе республиканской олимпиады приняли участие около 8 тыс. учащихся области. Мы заинтересованы в отборе лучших, поэтому уделяем особое внимание работе с одаренными детьми. Так, ежегодно по итогам соревнования мы анализируем результаты, выявляем проблемы. И подготовку к олимпиаде следующего года начинаем уже летом - речь о профильных лагерях. Далее в новом учебном году организуется индивидуальная работа с учащимися, проводятся учебные курсы, отборочные дистанционные олимпиады, с ребятами работают группы учителей и психологи", - рассказала главный специалист отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Миноблисполкома Елена Жученко.

Также она сообщила о новшестве нынешнего учебного года: впервые состоится олимпиада по учебному предмету "Физическая культура и здоровье". Победители и призеры получат преимущества при поступлении в высшие спортивные учебные заведения.

Базами для проведения интеллектуальных соревнований школьников центрального региона в этом году станут учреждения образования Жодино, Молодечно, Слуцка, Вилейки, Борисова, Узды, Несвижа, Солигорска и Минска.

В Минском областном институте развития образования соберутся любители английского, испанского, немецкого, французского и китайского языков. В Минском государственном областном лицее в теоретическом и практическом турах сразятся юные биологи. Ценителей математики со всей области соберет Несвижская гимназия и Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа, а учащихся, которые всерьез увлекаются географией, - Узденская районная гимназия и Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей.

Олимпиады по химии и физкультуре пройдут сразу в четырех учреждениях Молодечно: гимназии №7, средней школе №14, Молодечненском государственном колледже и Молодечненской санаторной школе-интернате.

Юных информатиков в эти дни примут средняя школа №12 Слуцка и Слуцкий государственный колледж. Олимпиада по трудовому обучению пройдет в средних школах №5, 6 и 9 Жодино, а также в Жодинском профессиональном лицее. Вилейский государственный колледж распахнет свои двери для участников олимпиады по физике и астрономии, Борисовский государственный колледж - для начинающих историков и обществоведов. А любителей русского языка и литературы, белорусского языка и литературы встретят в Солигорском государственном колледже.

Оценивать выполнение олимпиадных заданий будет компетентное жюри, в состав которого войдут 175 преподавателей: специалисты НАН Беларуси, БГУ, БГПУ им. Максима Танка, МГЛУ, БНТУ и других вузов, а также учителя и преподаватели из Минской области и города Минска.

По результатам третьего этапа будет определен состав команды учащихся, которая представит область на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.-0-