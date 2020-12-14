Около 10 км гирлянд зажгутся на уличных новогодних елках в Витебске

14 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Праздничные елки и улицы в разных районах Витебска будут украшены примерно 10 км праздничных гирлянд, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГП "Горсвет" г.Витебска Андрей Босков.

В самом большом районе Витебска - Первомайском - будет около 10 елок. Из них 4 уже появились в разросшихся микрорайонах Билево. Здесь немало семей, в том числе многодетных. В новогоднюю ночь они, учитывая эпидемиологическую ситуацию, предпочтут побывать на елке ближе к дому. "В общей сложности в городе будет гореть около 10 км гирлянд, это без учета освещения главной елки и светодиодных конструкций на площади Победы", - сказал Андрей Босков.

Что касается городских улиц, которые обычно расцветают обилием праздничных огней, здесь все останется как и в прошлом году. "Ситуация непростая, в том числе с финансированием, поэтому стараемся сохранить прошлогодний режим иллюминации", - рассказал главный инженер "Горсвета".

Подсветка городских зданий на главных улицах города будет включаться по графику. В будни витебские дома и предприятия будут освещаться примерно с 17.00 до 22.00, а в праздничные дни иллюминацию не станут отключать до 4 утра.

"Хотелось бы даже в такой ситуации создать для витебчан праздничное настроение. Обычно основные новогодние гулянья проходят на центральной площади возле главной елки города. Однако в этом году, учитывая ситуацию с пандемией, призываем граждан поберечь здоровье и не собираться большой толпой. В каждом районе Витебска есть свои небольшие елки, которые мы стараемся оригинально украсить, чтобы они радовали жителей города и напоминали, что Новый год - радостный праздник", - подчеркнул Андрей Босков.-0-