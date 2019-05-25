Около 10 тыс. байкеров собрались на международный фестиваль под Брестом

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. байкеров собрались на XIX международный мотофестиваль под Брестом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на программу "Новости. 24 часа" на телеканале СТВ .

Международный ежегодный мотофестиваль Brest Bike Festival International является крупнейшим событием в мототуризме на территории СНГ и одним из самых масштабных в Европе. В этом году в нем участвуют любители мотоциклов из Беларуси, России, стран Балтии, Германии и еще двух десятков стран. Многие преодолели путь в тысячи километров.

Сегодня в полдень огромная колонна из тысяч мотоциклов проехала по центральным улицам Бреста. Это самая зрелищная часть международного мотофестиваля. Мотопарад прошел по маршруту: лагерь "Орленок" - Брестская крепость - Берестейское шоссе - Варшавское шоссе - улица 28 Июля - парковка у Ледового дворца. На стоянке для участников и зрителей масштабного заезда прошли выступления мотокаскадеров и мотоконкурсы.

Из Бреста участники мотопарада вернулись в лагерь "Орленок". В программе второго дня фестиваля концертная программа с участием групп "Вася Обломова", "Дай дарогу!", Nizkiz, "Гражданин Топинамбур" и других коллективов. Завершит вечер огненно-пиротехническое шоу и выступление группы "Госнадзор" - кавер-бенда "Ленинграда".

Brest Bike Festival International 2019 завершится 26 мая.-0-