Около 10 тыс. байкеров собрались на международный фестиваль под Брестом

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. байкеров собрались на XIX международный мотофестиваль под Брестом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на программу "Новости. 24 часа" на телеканале
Международный ежегодный мотофестиваль Brest Bike Festival International является крупнейшим событием в мототуризме на территории СНГ и одним из самых масштабных в Европе. В этом году в нем участвуют любители мотоциклов из Беларуси, России, стран Балтии, Германии и еще двух десятков стран. Многие преодолели путь в тысячи километров.
Сегодня в полдень огромная колонна из тысяч мотоциклов проехала по центральным улицам Бреста. Это самая зрелищная часть международного мотофестиваля. Мотопарад прошел по маршруту: лагерь "Орленок" - Брестская крепость - Берестейское шоссе - Варшавское шоссе - улица 28 Июля - парковка у Ледового дворца. На стоянке для участников и зрителей масштабного заезда прошли выступления мотокаскадеров и мотоконкурсы.
Из Бреста участники мотопарада вернулись в лагерь "Орленок". В программе второго дня фестиваля концертная программа с участием групп "Вася Обломова", "Дай дарогу!", Nizkiz, "Гражданин Топинамбур" и других коллективов. Завершит вечер огненно-пиротехническое шоу и выступление группы "Госнадзор" - кавер-бенда "Ленинграда".
Brest Bike Festival International 2019 завершится 26 мая.-0-
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