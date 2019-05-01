Около 10 тыс. человек принимают участие в торжественных мероприятиях 1 Мая в Минске

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. человек принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных Празднику труда, в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия начались с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой". После этого гости праздника переместились в парк Победы. Пришедших поздравили представители ФПБ, Министерства труда и социальной защиты, городских властей, трудовых коллективов.

В этом году отраслевые профсоюзы представили интерактивные площадки, благодаря которым все желающие смогут узнать много интересного о разных профессиях и даже примерить на себя некоторые из них. Например, оказать первую медицинскую помощь, научиться резьбе по дереву, посидеть за рулем нового эксклюзивного электробуса или аварийно-восстановительного автомобиля и даже подоить корову. Для гостей праздника организованы тематические фотозоны, дегустационные площадки, мастер-классы, ярмарки, детский батутный городок.

Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, проходят по всей стране.-0-