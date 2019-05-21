Около 100 юных боксеров из Беларуси и Украины соберет турнир "Полесье" в Лельчицах

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 юных боксеров из Беларуси и Украины соберет XV открытый областной турнир "Полесье", который пройдет 21-24 мая в Лельчицах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лельчицкой специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва.

Свою школу представят боксеры 2005-2007 годов рождения из разных областей Беларуси, а также украинских Чернигова, Нежина и Славутича. Для одних ребят это стартовая соревновательная площадка, для других - возможность продемонстрировать умения и навыки, подняться на ступень выше.

Спарринги пройдут на базе Лельчицкого районного центра культуры и народного творчества.

Финальные поединки состоятся 24 мая. В этот же день пройдет церемония награждения и закрытия турнира. Победители и призеры получат медали, вымпелы, дипломы и памятные подарки.

Самые перспективные спортсмены в дальнейшем будут сражаться за награды на первенстве Беларуси. По словам организаторов, турнир "Полесье" - последний старт перед республиканской спартакиадой школьников по боксу.

Соревнование проводится по инициативе Лельчицкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва при поддержке управления спорта и туризма Гомельского облисполкома и Лельчицкого райисполкома.-0-