Около 100 л раствора в сутки уходит на дезинфекцию троллейбусов в Витебске

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В сутки на дороги Витебска выезжает более 50 троллейбусов, которые после прихода пандемии ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник троллейбусного депо города Николай Козкин.

Транспорт, приезжая с линии, сразу же моется. Троллейбус подъезжает под огромные щетки, которые счищают грязь с корпуса.

Дальше идет обработка салона мойщиками-уборщиками. Николай Козкин отметил, что внутри технику обрабатывают дезсредством - такого раствора в сутки расходуют порядка 100 л. "Если троллейбус целый день на маршруте, то его обрабатывают по окончании рабочего дня. Во время работы при разрывном графике - дважды (каждый раз при заезде в депо). Процедуры постоянны еще с первой волны коронавируса. За этим существует тщательный контроль. Кроме того, в каждой подвижной единице есть дезсредство, чтобы была возможность у водителей самостоятельно обработать контактные поверхности", - отметил он.

Мойщики-уборщики одеты в специальные плащи, у них респираторы, перчатки, защитные очки и распылители. После нанесения средства на поверхности их тщательно протирают. Ночью, когда все троллейбусы стоят в парке, для обработки салона задействуют больше работников.

В общественном транспорте, особенно в час пик, собирается большое количество людей. И если безопасную дистанцию всегда соблюсти не получится, то маски просят носить всех. Об этом пассажирам напоминают кондукторы.-0-

Фото Александра Хитрова