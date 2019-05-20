20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 матросов-спасателей дополнительно заступили на службу в ОСВОД в Гомельской области на летний период. Об этом журналистам сообщил ведущий специалист региональной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сезонные работники прошли соответствующее обучение, сдали зачеты. С 1 мая штат спасателей несет службу в усиленном варианте. На территории области работают 15 спасательных станций, 12 постоянно действующих и 10 сезонных постов.

В преддверии летней кампании все подразделения нацелены на профилактическую работу и обеспечение безопасности детей, в том числе во время спортивных соревнований, турслетов, отдыха в оздоровительных лагерях. "Запланированы различные мероприятия совместно с администрациями лагерей. В каждом из них будут работать наши представители. По возможности занятия с детьми будут проходить на спасательных станциях и постах. В игровой форме с демонстрацией фильмов ребята лучше запоминают важные правила. Их также знакомят со службой, различным снаряжением, что вызывает огромный интерес", - подчеркнул Сергей Костюченко.

Масштабная профилактическая работа по безопасному поведению на водах с участием всех субъектов профилактики проведена накануне летнего сезона. На основании совместного с главным управлением образования облисполкома планом старались дойти до каждого дошкольника и учащегося. Информацию о важном доносили в доступной и увлекательной форме. С учетом возраста ребят предпочтение отдавалось форматам бесед, игр, викторин, тренингов. "К сожалению, это не позволило нам избежать гибели детей на водоемах. С начала 2019 года утонули 2 ребенка", - отметил ведущий специалист. Так, в Хойниках девочка свалилась в яму для водопонижения, а в Калинковичском районе мальчик упал в технический колодец.

В минувшие выходные в городской черте были обнаружены ребята 8-13 лет, которые без сопровождения взрослых купались в районе центрального пляжа в Гомеле, других водоемах. "Каждый такой поход на реку или озеро представляет серьезную опасность", - напомнил Сергей Костюченко. В прошлом году в регионе утонули 7 детей. Некоторые из них находились на водоемах и запрещенных или непредназначенных для купания местах вместе со своими близкими.

По мнению Сергея Костюченко, азы безопасного поведения на воде необходимо разъяснять и взрослым, ведь зачастую из-за их действий нивелируется проделанная с детьми профилактическая работа. Теоретически ребят научили безопасному поведению, но, видя поведение родителей, они следуют за ними.

В настоящее время согласованы графики межведомственных рейдов по водоемам, в которых запрещено купание. Они будут проводиться как на суше, так и на воде.-0-