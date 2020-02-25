Около 100 молодых людей покажут свое профмастерство на областном этапе WorldSkills в Барановичах

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня состоится церемония открытия регионального этапа IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

Региональный этап WorldSkills в области организуют впервые. Мероприятие пройдет в Ледовом дворце с 25 по 28 февраля в формате фестиваля-конкурса. Его участниками станут учащиеся учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, а также молодые рабочие и специалисты организаций и предприятий - всего около 100 конкурсантов в возрасте до 20 лет.

Состязания развернутся в Ледовом дворце, все три этажа которого отданы под конкурсные площадки. Участники будут соревноваться по 23 компетенциям. Это облицовка плиткой и кирпичная кладка, штукатурные и кровельные работы, сантехника и отопление, электромонтаж и агрономия, технология моды и графический дизайн, парикмахерское и кулинарное искусство, дошкольное и начальное образование, столярное дело, мобильная робототехника, технология сварочных работ, токарные и фрезерные работы на станках с программным управлением.

Профмастерство конкурсантов будут оценивать национальные эксперты и члены областного жюри. Победители регионального этапа представят область на республиканском конкурсе WorldSkills Belarus 2020.

Все это время в Ледовом дворце будет работать профориентационная интерактивная выставка. В программе также научно-практическая конференция "Повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации рабочих профессий через проведение и участие в международных соревнованиях WorldSkills".

Гости фестиваля-конкурса также не будут скучать. Они смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя на симуляционных тренажерах, посетить фотозоны, ознакомиться с презентациями учреждений образования и предприятий-заказчиков кадров.

"Участником движение WorldSkills Брестская область стала в 2014 году. За это время заметно вырос уровень подготовки конкурсантов, увеличилось число компетенций. Представители наших учебных заведений неоднократно становились победителями и призерами республиканского конкурса, удостаивались высоких наград чемпионатов на международном уровне", - отметил первый заместитель начальника главного управления по образованию Александр Жук.

Организаторами мероприятия выступают Брестский областной и Барановичский городской исполнительные комитеты, главное управление по образованию облисполкома. Фестиваль-конкурс проводится с целью популяризации республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus и посвящен празднованию 80-летия профессионально-технического образования.-0-