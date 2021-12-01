Около 100 участников примет областной форум работающей молодежи в Чашниках

1 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Областной форум работающей молодежи пройдет в Чашниках 2 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома Галина Авижа.

Трудящаяся молодежь соберется на областном форуме, чтобы ознакомиться с опытом ведения молодежной политики на местах, встретиться со сверстниками из разных районов и увидеть, какие условия труда предлагают новому пополнению на различных предприятиях. В Чашниках юноши и девушки разделятся на несколько групп и отправятся на познавательные экскурсии. Пунктами назначения станут местные достопримечательности, учреждения культуры, развлекательные заведения и промышленные предприятия района, которые находятся в райцентре и в городе энергетиков - Новолукомле.

Побывает рабочая молодежь в центре профилактике "Альтернатива". Здесь им расскажут, как функционирует центр, какое межведомственное сотрудничество налажено для профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании не только в молодежной, но и взрослой среде. Сотрудники центра поделятся методикой работы с подростками, состоящими на различных видах учета, а также семьями, находящимися с социально опасном положении. Гости узнают, какие мероприятия проводятся для граждан таких категорий, чтобы вовлечь из в полезную деятельность и скорректировать их дальнейшее поведение.

Молодые люди посетят развлекательный центр "Электрон", где есть обширная зона активного отдыха для детей, а также популярная точка общепита для новолукомчан и приезжих. На заводе керамзитового гравия участники форума познакомятся с процессом производства востребованной строительной продукции и пообщаются с руководством и молодежным активом предприятия. Также каждый желающий сможет побывать на мастер-классе по соломоплетению и принять участие в создании чаши Единства, которая находится в новолукомльском Дворце культуры.

Итоговым мероприятием станет диалоговая площадка "Единство молодежи - сила Беларуси". На ней участники форума обсудят с представителями областной и районной власти, облкомитета БРСМ насущные проблемы, зададут волнующие их вопросы и поделятся имеющимися идеями.-0-